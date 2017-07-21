Госдума России приняла закон об ограничении анонимности в интернете

Депутаты Государственной думы России приняли в третьем, последнем, чтении законы о регулировании работы мессенджеров и о запрете средств обхода блокировки сайтов.

Закон о мессенджерах обязывает администрацию сервисов устанавливать личность пользователей (по телефону), а также ограничивать передачу сообщений по процедуре, которую определит правительство. В Госдуме заявляли, что пользователей будут отключать от мессенджеров по решению суда. Документ вступит в силу с 1 января 2018 года.

Госдума также приняла закон об усилении контроля за продажей SIM-карт, чтобы их нельзя было купить, не предоставив оператору мобильной связи достоверные паспортные данные.

Закон о запрете средств обхода блокировок предусматривает блокировку так называемых анонимайзеров и VPN, которые не ограничивают доступ к страницам из реестра запрещенных сайтов «Роскомнадзора». Выявлять такие анонимайзеры будут ФСБ России и полиция. Закон вступит в силу с 1 ноября 2017 года.

Ранее депутат Госдумы России, избранный от аннексированного Севастополя на непризнанных Украиной выборах, Дмитрий Белик предлагал сделать исключение для Крыма в случае запрета использования в соседней России анонимайзеров. Он отмечал, что без VPN-сервисов и анонимайзеров жители полуострова не смогут пользоваться сайтами и приложениями, которые попали под западные санкции.

Подробнее о предложении Белика и принятом законопроекте читайте в материале Крым.Реалии «Заблокировать блокировку: крымский депутат Госдумы вступился за анонимайзеры».