Россияне отказываются помнить о «неудачах и преступлениях» Сталина – опрос

Более половины россиян (62 процента) согласны с тем мнением, что доски, бюсты, картины и другие элементы, рассказывающие об успехах Сталина, нужно размещать в публичных местах. Однако 65 процентов российских граждан против установки знаков, сообщающих о его «неудачах и преступлениях». Таков результат опроса прокремлевского Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Информация нейтрального характера (посещение какого-то города, выступление с речью и тому подобное), по мнению 59 процентов, также не обязательна к размещению на памятных знаках. Интересно, что главным мотивом согласия с установкой атрибутов, содержащих ту или иную информацию о Сталине, является довод о соблюдении исторической правды», – отмечают специалисты ВЦИОМ.

Статистики отмечают, активнее других «за» высказывается молодежь России, среди пожилых людей более четко проявляется позиция несогласия с установкой знаков, прославляющих бывшего главу СССР.

В рейтинге выдающихся людей на первое место россияне поставили Иосифа Сталина. Второе место разделили между собой президент Владимир Путин и поэт Александр Пушкин. Таковы данные опубликованного 26 июня опроса, проведенного социологами Аналитического центра Юрия Левады. На четвертом и пятом местах, согласно опросу, в рейтинге выдающихся россиян оказались Владимир Ленин и Петр I.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 7-8 июля 2017 года. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов.