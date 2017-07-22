Путин: цензуры нет, но свобода в интернете должна ограничиваться законом

Президент России Владимир Путин заявил, что в России нет цензуры, как советское время, но распространение информации в интернете надо ограничивать законами. Такое мнение российский глава высказал во время встречи с детьми и подростками, участниками июльской смены образовательного центра «Сириус», в Сочи, 21 июля.

«Я бы не говорил о цензуре, у нас вообще цензуры нигде нет. В Советском Союзе была цензура, она была официальная, даже соответствующие органы были, цензоры, они работали, это была их работа, они зарплату за это получали. Никакой цензуры у нас сейчас нет ни в одной сфере», – сказал Путин, отвечая на вопрос о том, считает ли он оправданной цензуру в интернете.

Но в то же время, он подчеркнул, что свобода «заканчивается там, где мы сталкиваемся со свободой другого человека».

«То же самое касается свободы интернета. Там должно быть разрешено все, что не запрещено законом. Скажем, распространение наркотиков, пропаганда терроризма, так называемые группы смерти – подталкивание молодых людей к суициду и так далее. Это что, мы должны предоставить право всем безнаказанно заниматься этой деструктивной, по сути, преступной деятельностью? Нет, конечно. Общество должно себя оградить от преступных посягательств. Поэтому здесь, в интернете, должны действовать такие же законы, какие действуют везде при регулировании общественной, государственной деятельности», – сказал Путин.

Он высказался против использования псевдонимов в интернете.

Депутаты Государственной думы России 21 июля приняли законы о регулировании работы мессенджеров и о запрете средств обхода блокировки сайтов.

Первый обязывает администрацию сервисов устанавливать личность пользователей (по телефону), а также ограничивать передачу сообщений по процедуре, которую определит правительство. Документ вступит в силу с 1 января 2018 года.

Закон о запрете средств обхода блокировок предусматривает блокировку так называемых анонимайзеров и VPN, которые не ограничивают доступ к страницам из реестра запрещенных сайтов «Роскомнадзора». Выявлять такие анонимайзеры будут ФСБ России и полиция. Закон вступит в силу с 1 ноября 2017 года.

Госдума также приняла закон об усилении контроля за продажей SIM-карт.

Депутат Госдумы России, избранный от аннексированного Севастополя на непризнанных Украиной выборах, Дмитрий Белик предлагал сделать исключение для Крыма в случае запрета использования в соседней России анонимайзеров.