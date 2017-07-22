В Симферополе ищут инвесторов для строительства фонтанов

Подконтрольный Кремлю глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев рассказал, что в Симферополе планируется увеличить количество фонтанов. Устанавливать их предполагают за счет средств инвесторов, сказал Бахарев в эфире радио «Спутник в Крыму».

«У нас есть задумка сделать больше фонтанов в городе, есть много предложений. Надо понимать, что хороший фонтан стоит более 20 млн рублей (около 8,7 млн гривен – КР), плюс содержание. Мы ищем варианты делать это за счет инвесторов. Это направление у меня лично на контроле», – заявил Бахарев.

Нынешний глава города считает возможным восстановление трех городских фонтанов за 1,5 млн рублей (657 911, 64 гривен).

«В русле реки Салгир был фонтан, его планируется восстановить, мы сейчас его чистим, будем поднимать там шлюзы, делать реку. Есть каскадный фонтан, или как его называют «шахматный» (за кинотеатром «Симферополь» – КР) и фонтан в районе роддома №1. Они будут восстановлены… Есть сметы – в районе 1,5 млн рублей на их восстановление. Мы это закладываем сейчас в смету, в бюджет», – сказал он.

Бахарев напомнил, в Симферополе действуют три фонтана.

При этом в начале июля глава российского департамента городского хозяйства Симферополя Юрий Тимонов заявил, что в бюджете городане предусмотрены деньги на содержание фонтанов.