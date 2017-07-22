Россия: прокуратура проверяет обстоятельства вынужденной посадки самолета из Симферополя

Южная транспортная прокуратура России проверяет обстоятельства вынужденной посадки самолета рейсом из аннексированного Симферополя в Москву (Россия) 22 июля в аэропорту Ростова-на-Дону, сообщает «Интерфакс».

«В связи с произошедшим Волго-Дяонской транспортной прокуратурой организовано проведение проверки исполнения законодательство о безопасности полетов и соблюдении прав пассажиров», – сообщили в пресс-службе российского ведомства.

Летевший из Симферополя в Москву 22 июля пассажирский самолет «Боинг-737800» авиакомпании «Якутия» приземлился в Ростове-на-Дону из-за разгерметизации. На борту сработала автоматическая система подачи кислорода через индивидуальные маски. Ситуация не угрожала безопасности пассажиров. Самолет благополучно приземлился в аэропорту.

Украина как государство, ответственное за воздушное пространство над Крымом, закрыла его для воздушного движения и все крымские аэропорты для гражданской авиации, после аннексии Крыма Россией. Позже некоторые маршруты над Черным морем были вновь открыты для движения гражданской авиации. Российские авиакомпании, вопреки запрету, продолжают летать в аннексированный Крым в нарушение международных норм.