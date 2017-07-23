Крымчанина Усика признали лучшим боксером планеты в тяжелой весовой категории

Американский сайт ESPN назвал украинского боксера, крымчанина Александра Усика лучшим боксером планеты в тяжелой весовой категории.

«Усик установил рекорд дивизиона по минимальному количеству боев для выигрыша чемпионского пояса. Украинцу хватило 10 поединков, чтобы превзойти достижение Эвандера Холифилда (12 боев). Усик успешно защитил свой пояс во второй раз, победив единогласным решением судей Майкла Хантера. Теперь Усик решил принять участие во Всемирной суперсерии бокса, где был выбран первым номером», – объяснили свой выбор эксперты.

Кроме него, в рейтинг вошли десять спортсменов, в том числе и ближайший соперник Усика по версии Всемирной боксерской организации (WBO), немец Марко Хук.

Ранее сообщалось, что Александр Усик в четвертьфинале World Boxing Super Series встретится с немецким боксером Марко Хуком. Усик сам выбрал Хука в качестве оппонента на церемонии жеребьевки, которая состоялась 8 июля в Монако.

Точная дата боя Усика с Хуком, а также место его проведения будут объявлены в ближайшее время.

Четвертьфинальные поединки пройдут в сентябре-октябре, полуфиналы – в январе-феврале, и финал – в мае.

Победитель турнира получит все пояса, которыми обладают участники World Boxing Super Series, призовые в размере 10 миллионов долларов и трофей Мохаммеда Али.

В начале мая украинский боксер, крымчанин Александр Усик возглавил мировой рейтинг лучших боксеров тяжелой весовой категории.