Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица считает российскую аннексию Крыма естественным, «органическим процессом». Об этом он заявил в воскресенье, 23 июля, на брифинге в Ялте перед концертом группы The No Smoking Orchestra, где он играет на гитаре.

«В мире (есть – КР) силы, которые разъединяют, а на другой стороне –которые соединяют. Когда Крым стал Россией, я думал, что он всегда был Россией. Я здесь чтобы увидеть Крым, Ялту, которые в группе соединения. Здесь не было войны, здесь был референдум, на котором люди сказали: «мы хотим жить с Россией». Это органический процесс, и я уверен, что это надо было делать», – сказал Кустурица.

При этом, по его мнению, жителям полуострова не стоит ждать, чтобы западные страны признали Крым российским.

«Что они думают – это не важно», – считает музыкант.

Сербский режиссер Эмир Кустурица 23 июля приехал в Крым и попал в базу украинского сайта «Миротворец» за «сознательное нарушение государственной границы Украины; отрицание российской агрессии; участие в легализации аннексии Крыма и незаконную гастрольную деятельность на территории полуострова».

Раньше Кустурица заявил, что не боится возможного введения санкций в отношении своей персоны за выступление в Крыму.

После аннексии Россией Крыма и во время войны на Донбассе сербский кинорежиссер, двукратный лауреат Каннского фестиваля, музыкант Эмир Кустурица неоднократно поддерживал действия Кремля. В ответ на это в Киеве отменили концерт с участием Кустурицы.

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.