Суд по делу украинского активиста Балуха в Крыму проходит без адвоката Дмитрия Динзе

В подконтрольном Кремлю Раздольненском районном суде в аннексированном Крыму 24 июля заседание по делу украинского активиста Владимира Балуха проходит без участия адвоката.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, Владимир Балух объявил протест в связи с рассмотрением дела в отсутствие адвоката Дмитрия Динзе, однако суд не увидел нарушения права на защиту.

Вызванные в качестве свидетелей сотрудники ФСБ России в очередной раз не явились на заседание суда, при этом силовики не представили суду документы о командировке, которые могли бы объяснить причину отсутствия.

На предыдущем судебном заседании стало известно об отсутствии адвоката Балуха Дмитрия Динзе, который находится на учебе, суд не стал из-за этого переносить заседание.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 16 июня оставил без удовлетворения жалобу адвоката украинского активиста Владимира Балуха, срок его содержания под стражей остался прежним – до 21 августа.

Владимира Балуха обвиняют в хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.

ФСБ задержала Владимира Балуха утром 8 декабря 2016 года. По сообщению его жены, сотрудники российской ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течении 4-х часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Защита Балуха и правозащитники, в свою очередь, утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за размещенной на стене таблички и флага Украины, который развивался во дворе его дома.