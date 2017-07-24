В Крыму сестру активиста Балуха удалили из зала суда

В Крыму 24 июля с заседания подконтрольного Кремлю Раздольненского районного суда по делу украинского активиста Владимира Балуха удалили его сестру. Как сообщает корреспондент Крым.Реалии,такое решение судья Мария Бедрицкая приняла после того, как родственница подсудимого громко заявила, что не верит обвинению и считает уголовное дело сфабрикованным.

На судебном заседании после перерыва приступили к допросу следователя, который вел досудебное расследование. В суде он отметил, что у него «не было оснований проверять версию о том, что боеприпасы Балуху могли подбросить».

На судебном заседании 24 июля Владимир Балух объявил протест в связи с рассмотрением дела в отсутствие адвоката Дмитрия Динзе, однако суд не увидел нарушения права на защиту.

Вызванные в качестве свидетелей сотрудники ФСБ России в очередной раз не явились на заседание суда.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 16 июня оставил без удовлетворения жалобу адвоката украинского активиста Владимира Балуха, срок его содержания под стражей остался прежним – до 21 августа.

Владимира Балуха обвиняют в хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.

ФСБ задержала Владимира Балуха утром 8 декабря 2016 года. По сообщению его жены, сотрудники российской ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течении 4-х часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Защита Балуха и правозащитники, в свою очередь, утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за размещенной на стене таблички и флага Украины, который развивался во дворе его дома.