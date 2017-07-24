Украина должна создать координационный центр помощи узникам Кремля – депутат

Украина должна создать единый координационный центр по вопросам освобождения своих граждан, незаконно заключенных в России и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, а также предоставить им специальный статус и социальную поддержку. Об этом сообщила народный депутат Украины Анна Гопко на своей странице в Фейсбуке в понедельник 24 июля.

По ее словам, этот вопрос обсудили в Комитете по иностранным делам на встрече с представителями власти, правозащитными организациями и семьями политзаключенных.

«Участники встречи высказали убеждение, что для эффективной борьбы за освобождение украинцев, незаконно удерживаемых в Крыму, в оккупированных районах Донбасса и в России, нужно создать межведомственный координационный центр, а также принять специальный закон о статусе таких заключенных. По мнению участников обсуждения, это может быть недавно внесенный Мустафой Джемилевым законопроект №6700, при условии его доработки», – говорится в сообщении.

По мнению Гопко, такой закон усилит международно-правовые позиции Украины в вопросе освобождения политузников и позволит выплачивать социальную помощь их семьям.

«Во время встречи координатор Объединения родственников политзаключенных Кремля Игорь Котелянец передал Ростиславу Павленко письмо родственников политзаключенных к президенту Украины Петру Порошенко с призывом о встрече и тесной координации действий в деле освобождения украинских граждан», – добавила украинский депутат.

По словам Анны Гопко, во встрече приняли участие заместитель главы Администрации президента Украины Ростислав Павленко, первый заместитель министра информационной политики Эмине Джеппар, первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Юсуф Курчи, заместитель министра социальной политики Наталья Федорович, представители МИД, СБУ, Украинского Хельсинского союза по прав человека, Центра гражданских свобод и других учреждений и организаций.

Народный депутат Мустафа Джемилев 13 июля​ внес в Верховную Раду Украины законопроект о поддержке политзаключенных​. В нем идет речь о том, что украинские граждане, лишенные свободы по политическим мотивам в Крыму или в соседней России, должны получать ежемесячные денежные выплаты и льготы.