В крымском правительстве создана комиссия для пересмотра разрешений на строительство

Подконтрольное России правительство Крыма сформировало межведомственную комиссию, которая проверит согласования на строительство. В первую очередь проверкой займутся в Ялте, здесь готовы пересмотреть разрешения, выданные начиная с 2014 года. Об этом сообщил российскими вице-премьер крымского правительства Павел Королев на встрече с нынешним главой Крыма Сергеем Аксеновым 24 июля.

«Сформирована межведомственная комиссия, которая уже приступила к работе. Материалы по Ялте находятся в конечной стадии готовности. В среду (26 июля – КР) состоится обстоятельный доклад и рассмотрение всех решений, принятых с 2014 года», – сказал Королев.

По его словам, комиссия к 4 августа подготовит «конкретные предложения относительно принятия дальнейших решений».

«Полагаю, что будет представлен план мероприятий по итогам исправления ранее принятых решений», – уточнил Королев.

Аксенов не исключил, что будут выявлены решения властей Ялты, «которые были приняты вопреки плану застройки и вообще логике развития города».

Далее, по информации нынешнего крымского правительства, в соответствии с планом, утвержденным работой этой комиссии, будут рассмотрены все приморские районы и городские образования, по которым будет принят «исчерпывающий план действий».

Накануне главный архитектор Ялты и несколько его заместителей написали заявления об увольнении с занимаемых должностей.