Ко Дню Крещения Руси в храмах Крыма намерены молиться о мире в Украине

В День Крещения Руси 28 июля во всех храмах и монастырях Симферопольской и Крымской епархии будут вознесены молитвы о мире в Украине, об этом сказано в сообщении епархии.

«Во исполнение благословения Его Святейшества, Святейшего Кирилла, Патриарха Московского и всея Руси и Его Блаженства, Блаженнейшего Онуфрия, МитрополитаКиевского и всея Украины 28 июля, в День Крещения Руси, верующим благословляется в 12 часов прочитать молитву «Отче наш» 12 раз с добавлением таких слов: «Господи помилуй нас, прости нам грехи и благослови Украину и народ наш миром», – сказано на сайте.

Кроме того, в «Крымском этнографическом музее» в Симферополе 26 июля состоится открытие выставки «Православные храмы Крыма».

20 июля в Симферополе прошел крестный ход ко Дню Крещения Руси. Тогда на мероприятие собралось около 500 человек, пришло много священнослужителей, охраняли крестный ход казаки.

В Украине дата крещения Руси-Украины отмечается на государственном уровне ежегодно 28 июля. Этот день отмечают и в России с 2010 года. 27 июля 2016 года в Киеве завершился многотысячный крестный ход Украинской православной церкви, которая находится в единстве с Московским патриархатом.