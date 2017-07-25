Симферопольской земли не хватает для строительства школ – глава российской администрации

В Симферополе не хватает земельных участков для строительства образовательных учреждений, об этом 25 июля рассказал журналистам подконтрольный Кремлю глава администрации города Геннадий Бахарев.

В связи с этим он заявил о намерении временно остановить выделение земельных участков под инвестиционные проекты.

«Мы перешли к четкому пониманию инвентаризации земель. Мы сейчас будем поднимать квадрокоптер, смотреть. Есть моменты, которые не учитывались раньше, могу так сказать. У нас есть резерв. Я думаю, что мы переговорим с теми инвесторами, которые определенные участки уже имеют, и можем совместно освоить некоторые участки. Это одно направление. Второе – мы найдем участки земли, и я сейчас остановлю все выделение под инвестпроекты», – цитирует Бахарева «Крыминформ».

По информации нынешнего главы администрации, в планах города строительство 20 школ.

По данным российского министерства образования, науки и молодежи Крыма, за последний год на постоянное место жительство в Симферополь переехали порядка 5 тысяч человек, в том числе 2 тысячи детей.

19 июля в городе прошли общественные слушания, где обсуждали вопросы по использованию земельных участков, которые были выданы под размещение объектов общественного питания, магазинов и строительства офисных зданий.