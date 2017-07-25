Эксперты просят крымчан поберечься во время цветения амброзии

В Крыму начался период цветения амброзии, в связи с этим крымчан предупреждают об опасности аллергических реакций, которые возникают при контакте с пыльцой этого растений.

Как рассказал 25 июля в эфире Радио Крым.Реалии академик-секретарь отделения растениеводства Национальной академии аграрных наук Украины Александр Иващенко, в некоторых случаях достаточно от 4 до 15 пыльцевых зерен амброзии в трахее или бронхах, чтобы вызвать у человека аллергию.

«При попадании в глаза, в нос она (пыльца амброзии – КР) может привести к воспалению», – сказал Иващенко.

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Бывший главный детский ЛОР-врач Центра охраны здоровья матери и ребенка в Севастополе Юрий Искренко отметил, что от аллергической реакции на амброзию в период ее цветения защититься сложно.

«Из летних аллергических заболеваний амброзийный поллиноз самый тяжелый, он может приводить вазомоторному риниту, то есть насморку, и к бронхиальной астме... В период активного цветения амброзии необязательно нюхать ее, чтобы получить аллергию. Пыльца распространяется на большие расстояния и приводит к поллинозу. В период, когда сорняк не цветет, можно проводить с аллергиками терапию по снижению их чувствительности к амброзии. Это сложно, долго, но действенно», – добавил врач.

В июне предприятию «Горзеленхоз» из городского бюджета выделили субсидию в размере 5 миллионов рублей (более 2 млн грн – КР) на борьбу с амброзией в Симферополе.

В апреле на территории аннексированного Крыма вводили карантинный фитосанитарный режим из-за амброзии полынностистной.

Амброзия – сорное растение, ее пыльца вызывает аллергические реакции. Амброзия полыннолистная – один из наиболее опасных сорняков-аллергенов, распространенная на территории Крыма и некоторых других регионах Украины, а также Краснодарского края соседней России.