Президент Петр Порошенко объявил о назначении новым руководителем Государственной пограничной службы Украины генерал-лейтенанта Петра Цигикала.

«Я жду от нового руководителя службы дальнейших шагов развития пограничной службы, дальнейших шагов по усилению безопасности, повышению роли пограничников по защите страны, как на востоке, так и на западе», – заявил он и пожелал «продолжать решительно искоренять коррупцию в службе».

До этого Петр Цигикал возглавлял департамент оперативной деятельности в Государственной пограничной службе Украины.

Ранее стало известно, что бывший председатель Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко написал рапорт об отставке по состоянию здоровья. По словам Петра Порошенко, он подписал это заявление и издал указ о присвоении генерал-полковнику Назаренко воинского звания генерала армии Украины.

Назаренко потерял сознание во время церемонии подписания документов и выступлений президентов Украины и Беларуси Петра Порошенко и Александра Лукашенко. Его вынесли из зала для оказания медицинской помощи.

Официальная церемония встречи Порошенко и Лукашенко в присутствии СМИ анонсировалось на 12:30 21 июля, но началась на два часа позже.