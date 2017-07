Общественная инициатива Let My People Go Ukraine призывает небезразличных людей поддержать фигуранта севастопольского «дела Хизб ут-Тахрир» Руслана Зейтуллаева в Верховном суде России во время назначенного на 27 июля рассмотрения апелляции. Соответствующее обращение к «журналистам, правозащитникам, активистам, иностранным дипломатам и всем честным людям в Москве» опубликовали 25 июля в Фейсбуке на странице инициативы.

«Это реальный и совершенно законный способ выразить Ваше несогласие с режимом бесправия в России, с войной против Украины и репрессиями против крымскотатарского народа на его исторической родине», – говорится в обращении.

До этого сам Руслан Зейтуллаев обратился к блогерам и журналистам с просьбой обратить внимание на его судебный процесс и максимально объективно его осветить.

Ранее сообщалось, что рассмотрение апелляции по делу Руслана Зейтуллаева было назначено на 27 июля в Верховном суде России. Апелляции подали как сам Зейтуллаев и его защита, так и сторона обвинения.

26 апреля Северо-Кавказский окружной военный суд в России приговорил фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир» Руслана Зейтуллаева к 12 годам лишения свободы.

Северо-Кавказский окружной военный суд 7 сентября 2016 года признал Зейтуллаева виновным в «участии в террористическом сообществе» и приговорил его к 7 годам лишения свободы. Российская прокуратура оспорила данное решение в Верховном Суде России, и дело было снова направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд на пересмотр. Следственные органы настаивали на том, чтобы Зейтуллаев был признан не участником, а организатором террористического сообщества. Соответствующая статья Уголовного кодекса России предусматривает санкцию от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Суд приговорил Зейтуллаева к 12 годам лишения свободы.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».