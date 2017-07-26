Овсянников внес в российский парламент Севастополя законопроект об отзыве губернатора

Подконтрольный Кремлю временный глава Севастополя Дмитрий Овсянников внес в российский парламент города проект закона «Об отзыве губернатора города Севастополя». Об этом 25 июля сообщила пресс-служба подконтрольного Кремлю парламента Севастополя.

Сообщается, что документ призван регулировать основания для отзыва губернатора и механизм реализации этой процедуры.

Законопроект предусматривает, что отзыв возможен из-за нарушения губернатором законодательства соседней России или аннексированного Севастополя или неоднократного неисполнения им своих обязанностей без уважительных причин.

Согласно документу, подконтрольному Кремлю парламенту Севастополя на принятие решения о назначении голосования по отзыву либо об отказе в назначении такого голосования дается 15 дней со дня поступления от Севастопольского горизбиркома необходимых документов.

Отзыв признается состоявшимся, если за него проголосовало более половины участников голосования по отзыву, включенных в соответствующие списки.

Такое решение об отзыве, согласно проекту закона, принимается подконтрольным Кремлю парламентом Севастополя по представлению президента соседней России.

До этого подконтрольный Кремлю временный глава Севастополя Дмитрий Овсянников утвердил проект закона «Об отзыве губернатора» города.

Выборы губернатора аннексированного Севастополя состоятся в единый день голосования – 10 сентября 2017 года. В этот же день в городе пройдут довыборы одного депутата российского парламента города.

Подконтрольный Кремлю парламент Севастополя 14 марта принял в окончательной редакции закон о выборах главы региона. Российские депутаты рассмотрели во втором чтении законопроект «О выборах губернатора Севастополя» с учетом поступивших поправок.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».