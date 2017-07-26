В соцсетях раскритиковали Всемирный банк за публикацию карты Украины без Крыма

Пользователи в социальных сетях раскритиковали Всемирный банк за публикацию карты Украины без Крыма.

Сообщается, что в отчете, датированном 1 мая 2017 года и посвященном социально-экономическим последствиям возвращения ветеранов, опубликовали карту Украины без Крыма.

Из-за этого пользователи социальных сетей призвали «поставить на официальной странице организации соответствующую оценку».

«Из-за карты с обрезанным Крымом фейсбучный рейтинг Всемирного банка упал с 4,7 до 2,0», – написал 26 июля на своей странице в соцсети глава организации «Підмога.інфо» Алексей Краснощеков.

В пресс-службе банка в комментарии Крым.Реалии сообщили, что не публиковали карту Украины без Крыма, но пообещали разобраться и проверить эту информацию.

Позже на официальной странице банка в Фейсбуке написали, что внесут поправки в карте к опубликованному материалу.

«Хотим прояснить, что на карте в отчете отражена территория, на которой проводилось исследование. Исследование не проводилось в Крыму по вполне понятным причинам. Поэтому мы благодарны за Ваши комментарии и делаем поправки в карте для издания», – говорится в сообщении банка.

24 июля Министерство иностранных дел Украины запустило второй этап проекта «Крым на карте мира», посвященный навигационным системам и продуктам. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что «в рамках акции намерены отслеживать некорректное обозначение оккупированной Россией Автономной Республики Крым на электронных и печатных картах». Тогда представители украинского МИДа призвали всех желающих присоединиться к акции и, в случае обнаружения ошибок, информировать ведомство.