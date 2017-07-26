Чийгоз во время допроса: Крым был и остается частью Украины

Один из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтем Чийгоз, которого судят за организацию и участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины возле здания Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года, во время допроса в суде заявил, что Крым был и остается частью Украины. Об этом 26 июля в комментарии Крым.Реалии сообщил адвокат Николай Полозов.

«Был задан вопрос: на территории какого государства происходили события? Он так и ответил: Крым тогда и сегодня, согласно всем международным документам, был и остается частью Украины», – сказал Полозов.

На вопрос, как на эти заявления отреагировали суд и прокурор, Полозов ответил, что «они были вынуждены проглотить эту информацию».

25 июля суд начал допрос обвиняемого – Ахтема Чийгоза. По информации адвоката Николая Полозова, первый допрос был посвящен историческим аспектам и предпосылкам событий 25 и 26 февраля. В то же время во второго допроса, который проходит 26 июля, Чийгоз заявил, что не занимался организацией митинга в 2014 году.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.