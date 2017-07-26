Еще один воспитанник киевского «Динамо» подписал контракт с крымским клубом «Таврия»

Возрожденный на материковой части Украины крымский футбольный клуб «Таврия» принял в свои ряды еще одного воспитанника киевского «Динамо» Юрия Шевеля. Футболист может дебютировать за симферопольский клуб 27 июля в кубковом матче против винницкой «Нивы-В», сказано в сообщении клуба.

Шевеля просматривали в «Таврии» с начала июля, 29-летний футболист последние два года выступал в Грузии за «Гурию» и «Зугдиди». Имеет опыт выступлений на международном уровне за юношеские и молодежную сборную Украины. В крымском клубе будет выступать под 23-м номером.

«Есть послужной список там и там играл – уже хорошо, мы посмотрели на него на тренировках, подтягиваем. Опытные нам нужны, нужно выходить на рельсы, когда мы подбираем игроков под команду… Школа уже есть, если удастся развить, заразить их нашей идеей, целью и, чтобы ученики поверили, в свою очередь, в учителя, то будет толк», – сказал Крым.Реалии главный тренер команды Сергей Шевченко.

21 июля другой воспитанник киевского «Динамо» Вадим Воронченко подписал контракт с клубом «Таврия».

С августа 2016 года возобновлена работа Федерации футбола Крыма на материковой части Украины.

Симферопольский футбольный клуб «Таврия» в 2016 году включили в Чемпионат Украины среди любителей. 21 июня 2017 года клуб аттестован для участия во Второй лиге Украины. Главный тренер команды – Сергей (Яковлевич) Шевченко, президент клуба – Сергей Куницын.

До российской аннексии Крыма, клуб играл в Премьер-лиге Украины.