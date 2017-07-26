В подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма 26 июля один из лидеров крымских татар, арестованный Ахтем Чийгоз на допросе сообщил, что спикер крымского парламента Владимир Константинов 24 февраля 2014 года встречался с главой Меджлиса крымских татар Рефатом Чубаровым с целью возможных контактов с лидерами Евромайдана.

Об этом Крым.Реалии рассказал 26 июля адвокат Чийгоза Николай Полозов.

«По мнению Ахтема Чийгоза, эта встреча была обусловлена бегством президента Украины Виктора Януковича и желанием Константинова и остатков представителей «Партии регионов» найти контакт с новой киевской властью... Константинов был в панике: Янукович сбежал, нужно было срочно находить взаимодействие с Турчиновым, Яценюком и другими лидерами Евромайдана», – процитировал Ахтема Чийгоза адвокат.

Накануне на заседании суда по «делу Чийгоза» Владимир Константинов утверждал, что в феврале 2014 года он встречался с главой Меджлиса крымских татар Рефатом Чубаровым, в присутствии Ахтема Чийгоза и Заура Смирнова.

Ахтем Чийгоз на суде рассказал, что во время встречи 24 февраля 2014 года Константинов предлагал добиваться от украинских властей расширения полномочий Автономной Республики Крым. По словам Чийгоза, через Чубарова и лидера крымских татар Мустафу Джемилева Константинов хотел встретиться с лидерами политических сил, получившими власть в Украине после Евромайдана.

«Ахтем Чийгоз говорит, что Константинов надеялся договориться с новой властью в Украине, используя авторитет лидера крымских татар Мустафы Джемилева в Киеве. О квотировании в органах власти речь тоже шла. Чубаров в ходе разговора поинтересовался о поездках Константинова в Москву на поклон к «русскому царю», но Константинов не стал распространяться...», – рассказал Крым.Реалии Полозов.

Лидер крымских татар Мустафа Джемилев в комментарии Крым.Реалии сказал, что ему не известно о попытках крымских чиновников контактировать с украинскими властями, используя его имя.

​Рефат Чубаров, в свою очередь, подтвердил, что встречался с Константиновым, но не 24, а 25 февраля 2014 года – как только узнал, что в повестку дня внеочередной сессии крымского парламента были внесены вопросы, угрожающие территориальной целостности Украины. По словам Чубарова, он просил Константинова отложить проведение сессии на несколько дней и попытаться за это время встретиться с украинскими властями в Киеве.

Подробнее об этом читайте в материале Крым.Реалии «Показания Чийгоза: паникующий Константинов и «тайная встреча» Меджлиса».

25 июля суд в Крыму начал допрос обвиняемого – Ахтема Чийгоза. По информации адвоката Николая Полозова, первый допрос был посвящен историческим аспектам и предпосылкам событий 25 и 26 февраля. Во время второго допроса, который проходит 26 июля, Чийгоз заявил, что не занимался организацией митинга в 2014 году.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.