Рабочая группа обсудит изменения в Конституцию Украины по статусу Крыма в сентябре

Рабочая группа Конституционной комиссии Украины, которая разрабатывает поправки и дополнения в основной закон в части АРК, вновь соберется в сентябре этого года. Об этом 26 июля сообщают на сайте Меджлиса крымскотатрского народа.

До этого будут регулярно проходить встречи экспертов – «для достижения общего видения изменений в Конституцию», которое представят на рассмотрение рабочей группы на следующем заседании.

Одна из таких встреч состоялась накануне, 25 июля, в Киеве под руководством народного депутата Украины, председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, сообщили в пресс-службе.

«Обсуждение проводилось с участием членов Меджлиса крымскотатарского народа, экспертов, активистов национального движения крымских татар. Участники встречи обсудили концептуальные подходы к изменениям в раздел Х Основного закона государства, включая все статьи раздела», – сказано в сообщении.

На днях народный депутат Украины, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что изменения в Конституцию Украины по статусу Автономной Республики Крым будут готовы в сентябре этого года.

Руководство Меджлиса крымскотатарского народа настаивает на изменениях в Конституцию Украины относительно преобразования Автономной Республики Крым в Крымскотатарскую автономную республику.

Конституционная комиссия Украины 11 мая решила создать рабочую группу, которая будет разрабатывать поправки и дополнения в Конституцию Украины в части Автономной Республики Крым. Первое заседание рабочей группы прошло 24 мая.

Президент Украины Петр Порошенко во время мероприятий по случаю Дня памяти жертв депортации крымскотатарского народа сказал, что будущая национальная автономия крымских татар в Крыму будет учитывать права других национальностей.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».