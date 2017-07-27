В Херсонесе на День крещения Руси запланировали крестный ход и концерт

В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» 28 июля планируют отпраздновать День крещения Руси. В программе мероприятий – открытие выставок, концерт камерного хора «Таврический Благовест», крестный ход с мощами князя Владимира, праздничная ярмарка и другое. С полным списком мероприятий можно ознакомиться на сайте заповедника.

Организаторы обещают бесплатный вход на мероприятия.

Ранее сообщалось, что в День Крещения Руси 28 июля в храмах и монастырях Симферопольской и Крымской епархии в Крыму будут молиться «о мире в Украине».

В Симферополе 20 июля прошел крестный ход ко Дню Крещения Руси. Тогда на мероприятие собралось около 500 человек.

В Украине дата крещения Руси-Украины отмечается на государственном уровне ежегодно 28 июля. Этот день отмечают и в России с 2010 года.

На 27 июля в Киеве запланировано проведение крестного хода. Год назад, 27 июля 2016 года, в украинской столице прошел многотысячный крестный ход Украинской православной церкви, которая находится в единстве с Московским патриархатом.