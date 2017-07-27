В Украине расследуют действия российских ученых, которые ведут раскопки в Крыму

В Украине открыли уголовное производство в отношении российских ученых, которые проводят раскопки на территории аннексированного Крыма. Об этом 27 июля в комментарии Крым.Реалии сообщили в пресс-службе прокуратуры АР Крым.

«К нам пришло письмо от Министерства культуры Украины (о раскопках на территории Крыма – КР), которое было рассмотрено и передано для дальнейшей работы в Национальную полицию АР Крым. Там его зарегистрировали и внесли ведомости в Единый реестр досудебных расследований», – отметили в пресс-службе прокуратуры АРК.

В Национальной полиции по АР Крым подтвердили факт открытия уголовного производства в отношении российских ученых, но, как сообщили в ведомстве, результатов следствия пока нет.

Член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Дмитрий Тымчук 30 июня обнародовал список российских ученых и археологов, которые проводят раскопки на памятниках архитектуры в аннексированном Россией Крыму.

По словам Тымчука, группа «Информационное сопротивление», координатором которой он является, располагает информацией о готовности Прокуратуры АРК возбуждать против этих российских археологов уголовные дела, поскольку их действия «нарушают международные конвенции и украинское законодательство об охране памятников».

Тогда в прокуратуре АРК сообщили, что готовы возбудить уголовное дело в отношении российских ученых, но для этого необходимо было официальное заявление Дмитрия Тымчука.

Ранее в Министерстве культуры Украины заявляли о планах обратиться к ряду международных организаций с просьбой отреагировать на незаконные раскопки, которые российские археологи продолжают проводить на территории аннексированного Крыма.

До этого, в феврале 2017 года, в Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО призывали страны-партнеры отправить мониторинговую миссию на территорию аннексированного Россией Крыма.