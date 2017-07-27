Кремль не комментирует расширение санкций ЕС из-за поставок турбин Siemens в Крым

В Кремле не комментируют расширение санкционного списка Евросоюза из-за поставок турбин Siemens в аннексированный Крым, сообщают 27 июля российские СМИ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг на вопрос журналистов о санкциях ответил, что в Кремле не принимали каких бы то ни было решений.

«Никаких решений пока не принималось, поэтому пока трудно говорить о каком-то отношении к этому», – цитирует Пескова российский «Интерфакс».

Послы стран Евросоюза 26 июля в Брюсселе согласились включить в санкционный список четырех российских граждан и три компании из-за скандала с поставками газовых турбин Siemens в аннексированный Крым.

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение послов ЕС о расширении санкций и добавил, что «прецедент Siemens» «должен быть наказан, чтобы никогда больше не повториться снова».

Немецкий концерн Siemens объявил о прекращении поставок оборудования российским компаниям, подконтрольным государству, даже по уже действующим контрактам. Как говорится в заявлении концерна, такое решение Siemens принял из-за перевозки из России в оккупированный ею Крыму газовых турбин в обход санкций.

Siemens также вводит новый режим экспортного контроля, более строгий, чем требуют санкции, и утверждает, что начинает процесс отмены своих лицензионных соглашений с российскими компаниями, касающихся оборудования для тепловых электростанций.

О том, что турбины незаконно ввезли из России в Крым для использования на электростанциях, стало известно в начале июля 2017 года. После этого Siemens подал в суд в Москве иски на три российские компании, вероятно, причастные к этому.

Российская сторона заявляет, что доставленные в Крым турбины были российского производства.

Санкции Евросоюза запрещают европейским компаниям поставлять любое оборудование и продукцию, а также услуги в аннексированный Россией Крым.