Суд по делу украинского активиста Балуха в Крыму продолжится в пятницу

Заседание подконтрольного Кремлю Раздольненского райсуда в аннексированном Крыму по делу украинского активиста Владимира Балуха продолжится в пятницу, 28 июля.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, 27 июля обвинение закончило представлять свои доказательства, в том числе результаты экспертиз найденных на чердаке у Владимира Балуха боеприпасов.

Согласно данным, озвученным на судебном процессе, на части предметов следы идентификации не подлежат, на остальных следов вообще не обнаружено. Исследовать ветошь, в которую были свернуты боеприпасы, суд отказался.

В четверг во время судебного заседания стало известно, что боеприпасы, якобы найденные в жилище украинского активиста Владимира Балуха, которого судят в аннексированном Крыму, были произведены в 1989 году и стояли на учете в российском Барнауле.

Украинскому активисту Владимиру Балуху 27 июля стало плохо в зале суда, его на «скорой» забрали в больницу, однако позднее вернули на судебное заседание, несмотря на плохое самочувствие обвиняемого.

Владимира Балуха обвиняют в хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.

ФСБ задержала Владимира Балуха утром 8 декабря 2016 года. По сообщению его жены, сотрудники российской ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течении 4-х часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Защита Балуха и правозащитники, в свою очередь, утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за размещенной на стене таблички и флага Украины, который развивался во дворе его дома.