Крымский журналист: результаты выборов российского губернатора Севастополя предрешены

Победитель на предстоящих выборах подконтрольного Кремлю губернатора Севастополя известен заранее, им станет нынешний российский временный глава города Дмитрий Овсянников. Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказал севастопольский журналист Андрей Васильев.

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«Правительство Дмитрия Овсянникова подготовило, а депутаты Заксобрания (подконтрольного Кремлю парламента Севастополя – КР) приняли такой закон о выборах, который уже изначально закладывал победителя – Дмитрия Овсянникова. То есть документ писался под конкретного человека. Сейчас из пяти кандидатов – три технических, которые не зарегистрировались бы без помощи губернаторского штаба, и один независимый – Роман Кияшко», – отметил он.

Накануне сообщалось, что севастопольский горизбирком зарегистрировал пятерых кандидатов на пост подконтрольного Кремлю главы администрации города. Еще пятерым кандидатам по разным причинам в регистрации отказали.

Голосование за губернатора аннексированного Севастополя состоится 10 сентября. Выборы, которые проходят на территории Крыма и Севастополя после 2014 года, не признаны в Украине и большинстве стран мира.

Выборы губернатора аннексированного Севастополя состоятся 10 сентября 2017 года. В этот же день в городе пройдут довыборы одного депутата российского парламента города.

Единый день голосования пройдет в соседней России и на территории аннексированного Крыма и Севастополя 10 сентября 2017 года.

Подконтрольный Кремлю парламент Севастополя 14 марта принял в окончательной редакции закон о выборах главы региона. Российские депутаты рассмотрели во втором чтении законопроект «О выборах губернатора Севастополя» с учетом поступивших поправок.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».