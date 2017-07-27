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Крымский журналист: результаты выборов российского губернатора Севастополя предрешены

Дмитрий Овсянников, архивное фото

Победитель на предстоящих выборах подконтрольного Кремлю губернатора Севастополя известен заранее, им станет нынешний российский временный глава города Дмитрий Овсянников. Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказал севастопольский журналист Андрей Васильев.

«Правительство Дмитрия Овсянникова подготовило, а депутаты Заксобрания (подконтрольного Кремлю парламента Севастополя – КР) приняли такой закон о выборах, который уже изначально закладывал победителя – Дмитрия Овсянникова. То есть документ писался под конкретного человека. Сейчас из пяти кандидатов – три технических, которые не зарегистрировались бы без помощи губернаторского штаба, и один независимый – Роман Кияшко», – отметил он.

Накануне сообщалось, что севастопольский горизбирком зарегистрировал пятерых кандидатов на пост подконтрольного Кремлю главы администрации города. Еще пятерым кандидатам по разным причинам в регистрации отказали.

Голосование за губернатора аннексированного Севастополя состоится 10 сентября. Выборы, которые проходят на территории Крыма и Севастополя после 2014 года, не признаны в Украине и большинстве стран мира.

Выборы губернатора аннексированного Севастополя состоятся 10 сентября 2017 года. В этот же день в городе пройдут довыборы одного депутата российского парламента города.

Единый день голосования пройдет в соседней России и на территории аннексированного Крыма и Севастополя 10 сентября 2017 года.

Подконтрольный Кремлю парламент Севастополя 14 марта принял в окончательной редакции закон о выборах главы региона. Российские депутаты рассмотрели во втором чтении законопроект «О выборах губернатора Севастополя» с учетом поступивших поправок.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

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