В Крыму продолжается суд по делу украинского активиста Балуха, он чувствует себя нормально

В аннексированном Крыму 28 июля продолжилось заседание подконтрольного Кремлю Раздольненского райсуда по делу украинского активиста Владимира Балуха.

Как стало известно Крым.Реалии, Владимир Балух, которого вчера увезли из суда на «скорой», сейчас чувствует себя нормально.

Сейчас в суде проходит допрос свидетельницы, соседки Владимира Балуха, Лидии Яцковой. По словам женщины, она знает Балуха с детских лет, отзывается о нем положительно.

Яцкова характеризует Владимира Балуха как «порядочного, отзывчивого человека». Она отметила, что ранее Владимир Балух баллотировался на пост главы сельского совета, а его конкурентом на выборах был действующий глава сельского совета Виталий Степанюк.

В четверг во время судебного заседания стало известно, что боеприпасы, якобы найденные в жилище украинского активиста Владимира Балуха, которого судят в аннексированном Крыму, были произведены в 1989 году и стояли на учете в российском Барнауле.

Украинскому активисту Владимиру Балуху 27 июля стало плохо в зале суда, его на «скорой» забрали в больницу, однако позднее вернули на судебное заседание, несмотря на плохое самочувствие обвиняемого.

Владимира Балуха обвиняют в хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.

ФСБ задержала Владимира Балуха утром 8 декабря 2016 года. По сообщению его жены, сотрудники российской ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течении 4-х часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Защита Балуха и правозащитники, в свою очередь, утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за размещенной на стене таблички и флага Украины, который развивался во дворе его дома.