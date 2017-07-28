Парламент Крыма подарил Башкирии детский кардиосанаторий в Евпатории

Подконтрольный Кремлю парламент Крыма 28 июля безвозмездно передал в собственность российской республики Башкирия кардиологический санаторий для детей «Юбилейный» в Евпатории.

Об этом сообщает пресс-служба крымского парламента. При этом целевое назначение здравницы должно быть сохранено, отметили в ведомстве.

На этой же сессии депутаты крымского парламента передали в собственность республике соседней России Чечне госимущество, расположенное на 15 км Судакского шоссе в Алуште для организации летнего отдыха детей.

Санаторий «Юбилейный» расположен в курортной парковой зоне зоне Евпатории, профиль санатория – лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательной системы, заболеваний верхних дыхательных путей, периферической нервной системы.

После российской аннексии Крыма украинский санаторий «Юбилейный» был «национализирован» подконтрольной Кремлю властью полуострова.

В Крыму 28 июля проходит внеочередная сессия подконтрольного Кремлю парламента полуострова, на повестку дня которой вынесены проекты постановлений об отчуждении некоторых объектов недвижимости из госсобственности.