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Представитель ОБСЕ по свободе СМИ призвал освободить журналиста Асеева

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выразил глубокую озабоченность по поводу продолжающегося задержания журналиста Станислава Асеева, которого удерживают представители незаконной вооруженной сепаратистской группировки «ДНР».

В заявлении, обнародованном в пятницу 28 июля, Арлем Дезир напомнил, что Асеев сотрудничал с украинской службой Радио Свободная Европа/Радио Свобода, и исчез в начале июня 2017 года в Донецке.

«Я призываю всех виновных немедленно освободить Станислава Асеева. Журналисты и другие медийные личности должны быть свободны выражать свои взгляды и беспрепятственно выполнять свою работу», – сказал Дезир.

Национальный союз журналистов Украины призвал во время минских переговоров усилить давление на представителей незаконной вооруженной сепаратистской группировки «ДНР» с целью освобождения из плена блогера и журналиста Станислава Асеева.

По данным союза, состояние здоровья журналиста вызывает тревогу, и он может не дожить до ожидаемого обмена пленными.

Последняя информация, поступившая с оккупированной территории, может свидетельствовать об угрозе жизни Асеева, говорится в заявлении.

Ранее с требованиями немедленно освободить Станислава Асеева уже выступил ряд международных журналистских и правозащитных организаций.

Группировка «ДНР» только 16 июля признала, что пропавший еще 2 июня Асеев находится у нее за решеткой, а до этого заявляла, что ничего не знает о нем, а также демонстративно «объявляло в розыск». Сепаратисты обвиняют журналиста в «шпионаже», за что могут незаконно «осудить» к лишению свободы на 12-14 лет. Предполагают, что едва ли не единственным шансом освободить Асеева является обмен пленными и заложниками.

Станислав Асеев (Васин), живя на оккупированной территории, сотрудничал с рядом украинских СМИ, в частности «Зеркалом недели. Украина», «Украинский неделей» и проектом Радио Свобода – Радио Донбас.Реалии.

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