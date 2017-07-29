В Севастополе презентовали фильм об истории христианства в Крыму

Премьера документально-постановочного фильма «Херсонес Великий», который рассказывает о становлении христианства в Крыму, прошла в Севастополе в День крещения Руси, 28 июля. Фильм охватывает период с I века нашей эры по X век нашей эры, рассказал режиссер картины Алексей Александров.

«Многие вспоминают о крещении князя Владимира в Херсонесе, но не вспоминают о сложном процессе становления христианства здесь до этого. Мы решили посвятить фильм именно этому – становлению христианства на территории Херсонеса и Крыма», – отметил Александров.

При воссоздании исторического облика Херсонеса авторы картины использовали 3D-моделирование. Съемки велись в Крыму, но необходимую натуру находили в том числе и за границей.

«В Европе сохранилась архитектура того времени, мы делали 3D-моделирование, но посмотреть «живой» камень, как он сложен в здании, мы могли только в Европе. Например, в Салониках (Греция) мы нашли собор святого Димитрия, который по всем описаниям похож на тот храм, где крестился Владимир», – сказал режиссер.

По словам Александрова, фильм снят на средства съемочной группы, съемки длились с 2013 года. В дальнейшем фильм планируется показывать широкой публике, а также на кинофестивалях, где демонстрируется документальное кино.

В пятницу, 28 июля, на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе состоялось праздничное богослужение к годовщине крещения Руси.

В Симферополе 20 июля прошел крестный ход ко Дню крещения Руси. Тогда на мероприятие собралось около 500 человек.

В Украине дата крещения Руси-Украины отмечается на государственном уровне ежегодно 28 июля. Этот день отмечают и в России с 2010 года.