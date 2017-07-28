Вице-премьер России назвал власть Румынии «гадами» из-за запрета на пролет его самолета

Москва выразила протест Румынии, которая запретила пролет через ее воздушное пространство пассажирского самолета, на борту которого находился вице-премьер России Дмитрий Рогозин. Сам Рогозин в Twitter назвал румынские власти «гадами», которые подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета, летевшего из Москвы в Кишинев.

В официальном сообщении МИД России говорится, что в Москве расценивают инцидент как «сознательную провокацию, что наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям».

В Министерстве иностранных дел Румынии подтвердили, что самолету с Рогозиным не дали разрешения на полет в воздушном пространстве страны.

Российский вице-премьер летел на встречу с президентом Молдовы Игорем Додоном. В аэропорту Кишинева, где должен был приземлиться самолет, прошла акция протеста против визита Дмитрия Рогозина.

20 июля Молдова выступила против того, чтобы российский вице-премьер прилетел в Кишинев и Тирасполь на самолете Военно-воздушных сил России. Рогозин заявил, что намерен прилететь несмотря на запрет.

27 июля власти Молдавии запретили въезд в страну депутату Госдумы России Павлу Шперову и группе российских артистов. Их задержали в аэропорту Кишинева и отправили обратно в Россию. Власти Молдовы объяснили запрет тем, что россияне не смогли аргументировать цели визита.