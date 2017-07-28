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Новости

Вице-премьер России назвал власть Румынии «гадами» из-за запрета на пролет его самолета

Протест против приезда Дмитрия Рогозина, Кишинев, 28 июля 2017

Москва выразила протест Румынии, которая запретила пролет через ее воздушное пространство пассажирского самолета, на борту которого находился вице-премьер России Дмитрий Рогозин. Сам Рогозин в Twitter назвал румынские власти «гадами», которые подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета, летевшего из Москвы в Кишинев.

В официальном сообщении МИД России говорится, что в Москве расценивают инцидент как «сознательную провокацию, что наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям».

В Министерстве иностранных дел Румынии подтвердили, что самолету с Рогозиным не дали разрешения на полет в воздушном пространстве страны.

Российский вице-премьер летел на встречу с президентом Молдовы Игорем Додоном. В аэропорту Кишинева, где должен был приземлиться самолет, прошла акция протеста против визита Дмитрия Рогозина.

20 июля Молдова выступила против того, чтобы российский вице-премьер прилетел в Кишинев и Тирасполь на самолете Военно-воздушных сил России. Рогозин заявил, что намерен прилететь несмотря на запрет.

27 июля власти Молдавии запретили въезд в страну депутату Госдумы России Павлу Шперову и группе российских артистов. Их задержали в аэропорту Кишинева и отправили обратно в Россию. Власти Молдовы объяснили запрет тем, что россияне не смогли аргументировать цели визита.

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