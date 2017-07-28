Минэнерго России рапортует о полном восстановлении энергосистемы Крыма

Минэнерго соседней России подтверждает полное восстановление энергоснабжения потребителям аннексированного Крыма, об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

«Всем 100 процентам потребителей подано напряжение», – сказано в сообщении.

По данным Минэнерго России, выделение Крымской энергосистемы на изолированную работу с отключением связей с энергосистемой Краснодарского края было вызвано одновременным отключением двух линий электропередач 500 кВ: «Ставропольская ГРЭС – Центральная» и «Тихорецк – Кубанская» из-за короткого замыкания на линии.

Аннексированный Крым полностью остался без света 28 июля, причиной стала авария в Краснодарском крае соседней России. Все четыре ветки энергомоста в Крым были отключены.

В крымском главке МЧС подтвердили: угрозы жизни и безопасности граждан в связи с ограничением электроснабжения в Крыму нет.

Ранее сообщалось, что причиной отключения всего Крыма от света стала аномальная жара, которая привела к аварийному отключению линий электропередач.

С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России.