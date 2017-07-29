Глава подконтрольной Кремлю администрации Евпатории Андрей Филонов проинспектировал по время утренний пробежки городские пляжи, однако встретил там лишь единицы туристов. Видео пробежки Филонов обнародовал в Фейсбуке.

«6 утра. На пляже моржи и спортсмены. Вход открыт. Бежим дальше», – отметил Филонов, осматривая один из пляжей.

Всего Филонов проинспектировал три городских пляжа, которые оказались открытыми во время пробежки чиновника.

Хотя на видео местная жительница пожаловалась на то, что один из городских пляжей закрывают, из-за чего «старики лазят через забор».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».