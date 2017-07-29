Шторм осложняет поиски шестерых членов экипажа опрокинувшегося вблизи побережья аннексированного Крыма сухогруза «Anda». Об этом сообщает агенство «ТАСС» со ссылкой на российскую морскую спасательную службу.

«Работы затруднены из-за сильного ветра и волн», – отметил представитель ведомства.

По его словам, в поисках задействованы несколько судов.

«Пока результатов нет. Удалось только спасти троих из девяти членов экипажа», – добавил он. По его словам, состояние спасенных нормальное.

На сайте крымского управления МЧС России подробностей спасательной операции пока не раскрывают.

Ранее сообщалось, что сухогруз «Anda» под флагом Того опрокинулся в нейтральных водах Черного моря в 40 км от побережья аннексированного Крыма. На борту находился экипаж из девяти человек – граждан Сирии и Индии. Сухогруз перевозил 24 тысячи тонн пшеницы.