К месту крушения сухогруза «Anda» направили корабли и авиацию Черноморского флота России

В спасательной операции на месте аварии сухогруза «Anda» в Черном море у берегов аннексированного Севастополя задействовали корабли и морскую авиацию Черноморского флота соседней России. Об этом сообщают на сайте крымского управления МЧС России.

«Дежурный капитан-координатор морского спасательного подцентра направил к месту трагедии 3 проходящих поблизости теплохода... К месту крушения вылетела морская авиация Черноморского Флота (России – КР) («Ан-26» самолет и поисково-спасательный вертолет «Ка-27»). Дополнительно в зону бедствия были направлены спасательный буксир «Шахтер» и корабль связи при «Азове» Черноморского Флота Российской Федерации», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что пока судьба девятого члена экипажа остается неизвестной.

Ранее сообщалось о спасении восьми из девяти членов экипажа потерпевшего крушение вблизи побережья аннексированного Крыма сухогруза «Anda».

Утром 29 июля стало известно, что сухогруз «Anda» под флагом Того опрокинулся в нейтральных водах Черного моря в 40 км от побережья аннексированного Крыма. На борту находился экипаж из девяти человек – граждан Сирии и Индии. Сухогруз, по сообщениям, перевозил 24 тысячи тонн пшеницы.

Ранее сухогруз «Anda» фигурировал в СМИ как неоднократный нарушитель европейский санкций, который заходил в порты аннексированного Крыма. Об этом, в частности, сообщала мониторинговая группа «Майдана иностранных дел» и BSNews.