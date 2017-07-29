Поиски члена экипажа затонувшего у берегов Крыма сухогруза отложили до утра

Поисковую операцию по спасению остающегося в море девятого члена экипажа сухогруза Anda, затонувшего 29 июля у берегов Крыма, приостановили из-за наступления сумерек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Севастопольский морской спасательный центр.

«Спасательная операция приостановлена в 20:25 мск в связи с наступлением темноты, она возобновится завтра с рассветом. Член экипажа затонувшего судна пока не найден», – говорится в сообщении.

Утром 29 июля стало известно, что сухогруз Anda под флагом Того опрокинулся в нейтральных водах Черного моря недалеко от побережья аннексированного Крыма. На борту находился экипаж из девяти человек – граждан Сирии и Индии. Сухогруз, по сообщениям, перевозил 24 тысячи тонн пшеницы.

Позже стало известно о спасении восьми из девяти членов экипажа потерпевшего крушение сухогруза Anda, их поместили в больницу Ялты.

Главное следственное управление Следкома России по Крыму возбудило уголовное дело после крушения в Черном море у берегов аннексированного полуострова сухогруза Anda.

Ранее сухогруз Anda фигурировал в СМИ как неоднократный нарушитель европейский санкций, который заходил в порты аннексированного Крыма. Об этом, в частности, сообщала мониторинговая группа «Майдана иностранных дел» и BSNews.