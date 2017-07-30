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Замглавы Минстроя России недоволен работой крымских чиновников по расселению аварийных домов

Заместитель главы Минстроя соседней России Андрей Чибис недоволен работой чиновников аннексированного Крыма, ответственных за расселение аварийных домов, об этом он написал в Facebook.

«Вскрылся целый ряд проблем, разговор вышел очень жесткий, местные чиновники продемонстрировали катастрофически низкий уровень компетенции, лень и безразличие», – написал он.

Российские чиновники уверяют, что жители Крыма хотят принять участие в программе реновации жилья. При этом программа расселения в самой России вызвала недовольство многих москвичей.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

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