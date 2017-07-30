В Германии исключили террористические мотивы стрельбы на дискотеке

Полиция в Германии исключила террористические мотивы стрельбы на дискотеке в городе Констанце на юге страны, в результате которого погибли два человека и четыре были ранены.

Как сказал представитель полиции Констанца Фриц Бецикофер, расследование еще продолжается, но события, которые произошли на дискотеке вечером в субботу накануне стрельбы, уже стали яснее, и это дает возможность исключить подозрение относительно терроризма.

По данным полиции, 34-летний нападающий был гражданином Ирака, уже длительное время жил в Германии и не был искателем убежища.

По сообщениям, нападающий открыл огонь в ночь на воскресенье, 30 июля, на дискотеке, он убил одного человека и тяжело ранил еще троих. Сам нападающий, от полученных в перестрелке с полицией ранений, умер в больнице. Пострадал и один полицейский.

Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины сообщил, что, по информации полиции Констанца, среди пострадавших в результате стрельбы граждан Украины нет.

Предыдущее нападение в Германии произошло 28 июля на севере страны – тогда 28-летний мигрант с ножом убил одного человека и еще шесть ранил в городе Гамбурге. По данным полиции, тот нападающий еще до инцидента имел признаки исламской радикализации, но не был экстремистом.