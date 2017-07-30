Моряков с затонувшего сухогруза скоро выпишут из больницы – представитель судовладельца

Спасенные моряки с затонувшего в Черном море недалеко от Крыма сухогруза Anda чувствуют себя хорошо, они скоро будут выписаны из больницы, сообщил представитель судовладельца, компании Anda Navigation Ltd (Турция), Андрей Маненко.

«Самочувствие восьмерых спасенных моряков хорошее, они сейчас находятся в Ливадийской больнице в Ялте. В ближайшие день-два они будут выписаны из больницы. Их разместят в одном из ялтинских отелей за счет судовладельца, обеспечат жильем, питанием и окружат заботой», – цитирует ТАСС Маненко.

По информации подконтрольного Кремлю Минздрава Крыма, у спасенных моряков сухогруза Anda травмы и переохлаждение.

Представитель судовладельца рассказал, что у спасенных моряков нет документов, сейчас идет процедура оформления паспортов и виз, которая может занять до семи дней, после чего моряки будут отправлены на родину. Трое из восьми спасенных – гражданине Индии, пятеро, включая капитана, – Сирии.

Маненко сообщил, что общался с капитаном, и тот рассказал, что судно затонуло буквально в считанные минуты.

«Будут проведены необходимые экспертизы, иные следственные действия по установлению причин гибели сухогруза, сейчас говорить о причинах рано. Ущерб также будет подсчитан», – отметил он.

Продолжаются поиски последнего, девятого члена экипажа – старшего механика, который также является гражданином Сирии.

Утром 29 июля стало известно, что сухогруз Anda под флагом Того опрокинулся в нейтральных водах Черного моря недалеко от побережья аннексированного Крыма. На борту находился экипаж из девяти человек – граждан Сирии и Индии. Сухогруз, по сообщениям, перевозил 24 тысячи тонн пшеницы.

Позже стало известно о спасении восьми из девяти членов экипажа потерпевшего крушение сухогруза Anda, их поместили в больницу Ялты.

Главное следственное управление Следкома России по Крыму возбудило уголовное дело после крушения в Черном море у берегов аннексированного полуострова сухогруза Anda.

Ранее сухогруз Anda фигурировал в СМИ как неоднократный нарушитель европейский санкций, который заходил в порты аннексированного Крыма. Об этом, в частности, сообщала мониторинговая группа «Майдана иностранных дел» и BSNews.