Ветеранские организации Севастополя выступили против установки памятника «Примирение»

Несколько ветеранских организаций аннексированного Севастополя выступили категорически против установки в городе памятника «Примирение». Об этом 30 июля сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Как утверждает председатель городской организации Союза советских офицеров Василий Лобов, «идея сооружения памятника утверждалась без учета интересов представителей старшего поколения, за спиной ветеранов, оскорбляет честь и достоинство советских военных».

По словам ветеранов, они воспринимают намерение поставить такой памятник «как оскорбление от потомков недобитых белогвардейцев, которые в гражданскую войну хотели уничтожить советскую республику».

Руководители нескольких организаций составили общее протестное обращение и направили его в адрес российских властей Севастополя.

Они заявили, что намерены «дойти до Путина», но «не позволят совершиться политическому предательству в Севастополе».

В районе улицы Катерной на мысе Хрустальный в аннексированном Севастополе планируют установить 25-метровый мемориал – памятник «Примирение», ранее одобренный российским президентом Владимиром Путиным и Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».