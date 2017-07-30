Россия: Путин подписал закон о запрете средств обхода интернет-блокировок

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете программ-анонимайзеров и VPN-сервисов, которые позволяют получить доступ к заблокированным сайтам. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон вступит в силу с 1 ноября.

Всего, по данным общественного движения «Роскомсвобода», в России заблокировано около 80 тысяч сайтов, среди них торрент-трекеры, независимые средства массовой информации, в частности, «Каспаров.ру» и «Грани.ру», некоторые ЛГБТ-сайты, а также приложения, которыми пользуются протестующие.

Теперь, согласно подписанному Путиным закону, средства для доступа к заблокированным ресурсам будут блокировать, если не ограничат доступ к запрещенной на территории России информации. Выявлять нарушителей будут ФСБ и МВД.

С 1 августа 2016 года на территории Крыма частично заблокировали сайт Крым.Реалии – проект Радiо Свобода. Доступ к сайту ограничили ряд интернет-провайдеров. В ОБСЕ, комментируя блокировку Крым.Реалии, выразили обеспокоенность нарушением прав пользователей на получение и распространение информации в Интернете путем блокирования доступа к информационным сайтам.

Ранее депутат Госдумы России, избранный от аннексированного Севастополя на непризнанных Украиной выборах, Дмитрий Белик предлагал сделать исключение для Крыма в случае запрета использования в соседней России анонимайзеров. Он отмечал, что без VPN-сервисов и анонимайзеров жители полуострова не смогут пользоваться сайтами и приложениями, которые попали под западные санкции.

Подробнее о предложении Белика и принятом законопроекте читайте в материале Крым.Реалии «Заблокировать блокировку: крымский депутат Госдумы вступился за анонимайзеры».