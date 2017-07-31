Россия не ответила на украинский запрос о передаче из Крыма боевика «ДНР» – ГПУ

В Генеральной прокуратуре Украины ожидают официальных документов от российской стороны касательно экстрадиции из аннексированного Крыма боевика признанной в Украине террористической группировки «ДНР» Вадима Погодина, его подозревают в убийстве юноши. Пока же в украинском ведомстве знают об освобождении Погодина «из прессы», сообщила в комментарии Крым.Реалии спикер ГПУ Лариса Сарган.

«Мы еще не получили ответа на наши письма, которые мы отправили. У нас нет официального подтверждения. Мы также из прессы знаем, официальных документов у нас пока нет. Мы получим документы и будем действовать дальше, есть несколько планов. Сейчас мы их озвучивать не можем. Мы делаем все, что можем, работаем», – сказала Сарган.

Она также добавила, что украинская сторона вовремя отправила документы в Генпрокуратуру России с требованием экстрадиции Погодина.

В Крыму 30 июля истек срок пребывания под стражей боевика признанной в Украине террористической группировки «ДНР» Вадима Погодина, подозреваемого в убийстве в 2014 году 16-летнего жителя Краматорска Степана Чубенко. Украинские и российские СМИ, а также ряд сепаратистских сайтов сообщили об освобождении Погодина из-под ареста в Ялте.

Подтверждения этой информации из официальных источников пока не было.

Ранее ГПУ обратилась в Генеральную прокуратуру России с просьбой передать Киеву из аннексированного Крыма боевика признанной в Украине террористической группировки «ДНР» Вадима Погодина.

Реакции российского ведомства на обращение Киева пока не было.

21 июня Ялтинский городской суд, подконтрольный России, принял решение об аресте боевика группировки «ДНР», признанной в Украине террористической, Вадима Погодина. Основанием для этого было то, то что это лицо находится в международном розыске по запросу Украины. На материковой части Украины против Погодина открыты уголовные дела по статьям «умышленное убийство» и «похищение человека». Его подозревают в том, что он отдал приказ расстрелять 16-летнего жителя Краматорска Степана Чубенко.