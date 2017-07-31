Севастополь усиленно убирают после Дня военно-морского флота России

В Севастополе для уборки города после празднования Дня военно-морского флота соседней России, который отмечали накануне 30 июля, задействованы дополнительные ресурсы. Особое внимание уделяют санитарной очистке площадок центральной части города, сообщают на сайте подконтрольной Кремлю администрации города.

«На данный момент вывезено около 500 кубометров бытовых отходов, задействованы дополнительные ресурсы для санитарной очистки города – около 23 единиц техники и 110 работников сферы благоустройства. Также для соблюдения чистоты в прошедшие выходные частота вывоза мусора с контейнерных площадок была увеличена: отходы убирались три раза в сутки, вместо двух», – говорится в сообщении.

В минувшее воскресенье, 30 июля, в аннексированном Севастополе отметили День ВМФ соседней России. В городе прошел военно-морской парад с авиацией, была организована выставка российской военной техники.

В Украине День ВМС отмечают в первое воскресенье июля.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».