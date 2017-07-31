Крымский депутат пожаловался на «бандеровщину» в Симферополе

В Симферополе незаконно переименовали улицу Карла Маркса, утверждает депутат подконтрольного Кремлю Симферопольского городского совета от КПРФ Степан Кискин.

На своей странице в Facebook Кискин назвал произошедшее «бандеровщиной» и «декоммунизацией».

«Бандеровщина в Симферополе. Продолжаются попытки навязывания украинской политики так называемой «декоммунизации» в крымской столице. Опять происходит попытка незаконного переименования ул. Карла Маркса в ул. Екатерининскую... Налицо самовольное переименование центральной улицы Симферополя! Ранее, я уже добился того, что незаконные таблички с названием «ул. Екатерининская» вместо «ул. К. Маркса» были демонтированы», – говорится в сообщении.

Степан Кискин потребовал привлечь к ответу должностные лица, которые ответственны за установку табличек, и отметил, что намерен пожаловаться в российскую прокуратуру Симферополя.

«Напомню, что Симферопольский горсовет не принимал решения о переименовании ул. Карла Маркса. Инициаторы крымской «декоммунизации» решили видимо сначала приучить симферопольцев к новому названию, а потом тихонько протащить на сессии решение об изменении названия центральной улицы. В очередной раз предупреждаю инициаторов переименования ул. К. Маркса в ул. Екатерининскую: не играйте с огнем, не нагнетайте конфликт! Коммунисты Симферополя не допустят хамского отношения к советской истории нашего Отечества», – добавил симферопольский депутат.

Степан Кискин 12 июля направил открытое обращение к российскому генпрокурору Юрию Чайке и призвал его наказать причастных к переименованию центральной улицы Карла Маркса в Симферополе в Екатерининскую в картографических интернет-сервисах «Google Maps» и «Яндекс.Карты».

В апреле 2016 года Степан Кискин уже направлял письма с осуждением инициативы российского сенатора от аннексированного Крыма Сергея Цекова по переименованию симферопольских улиц Карла Маркса и Шмидта в улицы Екатерининскую и Потемкинскую президенту России Владимиру Путину, главе российского Совфеда Валентине Матвиенко и главе подконтрольного Москве крымского парламента Владимиру Константинову.

До этого Кискин обращался в российскую администрацию Симферополя, после чего были демонтированы таблички «ул. Екатерининская» на улице Карла Маркса, установленные ранее ООО «Тройка Крым».