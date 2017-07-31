Крымскому вице-премьеру поручили разобраться с проблемой транспорта в Бахчисарае

Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов поручил разобраться в проблеме транспорта в Бахчисарае своему заместителю Владимиру Серову.

Как сообщает 31 июля «рупор» российского правительства Крыма сайт «Крыминформ», Аксенов, комментируя жалобы жителей Бахчисарая, которые сняли видео с рассказом о транспортных проблемах в городе, отметил, что «рапорты некоторых должностных лиц резко отличаются от действительности».

«К сожалению, от многих не удается добиться инициативы... В итоге проблемы мы отлавливаем по факту появления в открытом доступе, в социальных сетях, как сегодня в Бахчисарае», – сказал он.

Жители Бахчисарая жалуются на проблемы с общественным транспортом. По их словам, маршрутные такси в городе ходят не регулярно, многие машины изношены, утром и вечером жителям города приходится передвигаться пешком.

В Симферополе водителей общественного транспорта, которые хамят пассажирам, вносят в специальный реестр, который создан при управлении транспорта и связи подконтрольной России администрации города.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».