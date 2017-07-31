Поиск последнего, девятого, члена экипажа сухогруза Anda, затонувшего в Черном море у берегов аннексированного Крыма, свернули, сообщают вечером 31 июля российские СМИ.

«Интерфакс» цитирует севастопольский морской спасательный подцентр Росморречфлота, который отмечает, что «операция прекращена в 20:15 по московскому времени из-за отсутствия разумной надежды на спасение».

29 июля сухогруз Anda под флагом Того опрокинулся в нейтральных водах Черного моря недалеко от побережья аннексированного Крыма. На борту находился экипаж из девяти человек – граждан Сирии и Индии. Позже стало известно о спасении восьми из девяти членов экипажа потерпевшего крушение сухогруза Anda.

Главное следственное управление Следкома России по Крыму возбудилоуголовное дело после крушения в Черном море у берегов аннексированного полуострова сухогруза Anda.

В Госпогранслужбе Украины Крым.Реалии подтвердили, что затонувший сухогруз Anda ранее неоднократно заходил в порты аннексированного Крыма.

В июне 2014 года Украина закрыла для судоходства морские порты на территории оккупированного Крыма: в Евпатории, Керчи, Севастополе, Феодосии, Ялте, а также информировала об этом международные организации.