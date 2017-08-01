Госпогранслужба Украины проверит информацию о приезде в Киев рэпера Басты, посещавшего Крым

Государственная пограничная служба Украины проверит информацию о намерении выступить в Украине российского рэпера Баста (настоящее имя Василий Вакуленко), который ранее давал концерты в аннексированном Крыму.

Как сообщил Крым.Реалии спикер ведомства Олег Слободян, пограничники будут предпринимать меры «в рамках действующего законодательства».

Концерт российского рэпера запланирован на 1 декабря в киевском клубе Stereo Plaza.

Крым.Реалии пытаются связаться с организаторами мероприятия.

17 июня у российского рэпера прошел концерт в Киеве. А 18 июня администрация одесского клуба «Ибица» сообщила об отмене концерта исполнителя, при этом не уточнив причины.

Служба безопасности Украины пока не запрещала Василию Вакуленко въезд на территорию страны.

Баста входит в состав жюри конкурса на лучшие песню и стихотворение о Керченском мосте.

Госпогранслужба Украины с начала года выносит решения о запретах на посещение страны для тех российских артистов, кто в обход украинского законодательства посещал аннексированный Россией Крым.

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.