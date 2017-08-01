Министерство сельского хозяйства соседней России считает, что в аннексированному Крыму в 2017 году возможен рекордный урожай зерна.

По прогнозам российского ведомства, сбор зерна на полуострове в бункерном весе составит 1,7 млн тонн, в чистом – 1,6 млн тонн. По российским данным урожайность в этом году выше прошлогодней и составляет 31,3 ц/га (29 ц/га в прошлом году).

Данные украинских экспертов говорят об обратном: по состоянию на 2017 год, в сравнении с 2014 годом, общая площадь покрытых «здоровой» продуктивной растительностью участков в аннексированном Крыму уменьшилось в 6,7 раз, а объемы выращивания озимых культур на территории Крыма в период 2014-2017 годов сократились на 85 процентов. Материалы были получены с помощью спутниковой съемки.

По информации подконтрольного Кремлю Минсельхоза аннексированного полуострова, к 27 июля аграрии собрали полтора миллиона тонн зерна урожая 2017 года, при этом обмолотили 480015,5 гектаров посевов ранних зерновых, или 88,2 процента общей площади.

По данным 2016 года, к августу месяцу ранних зерновых культур было намолочено 1447,86 тысяч тонн, что на 104,7 тысяч тонн больше 2015 года.

В 2011 году в Автономной Республике Крым собрали 1,8 млн тонн ранних зерновых.