Разрушенный оползнем участок трассы Севастополь – Симферополь не успели сдать в срок

Участок автодороги на 54-м км трассы Севастополь – Симферополь, разрушенный оползнем, до сих пор не ввели в эксплуатацию. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

На 1 августа весь транспорт, который движется в сторону Симферополя и обратно, по-прежнему объезжает этот отрезок через село Поворотное. По словам рабочих, реконструкцию планируют завершить через полторы-две недели. Хотя до этого закончить все работы обещали 25 июля.

Сейчас на этом участке рабочие вбили огромные сваи для укрепления дороги, а также транспортировали грунт.

Участок автодороги Севастополь – Симферополь разрушило оползнем в начале марта. Севастопольские власти ввели в городе режим чрезвычайной ситуации, для легковых автомобилей, автобусов и фур организовали объезд через село Поворотное. На ремонт участка трассы выделили 70 млн рублей (более 33 млн грн – КР). Позже подконтрольный Кремлю временный глава Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что эта сумма может быть увеличена до 100 млн рублей (более 40 млн грн – КР). При этом контракт с подрядной организацией заключили на 25 млн рублей (около 12 млн грн – КР).